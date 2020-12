Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whitbread : le titre résiste bien, un analyste en soutien Cercle Finance • 22/12/2020 à 17:36









(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse de Londres malgré la situation au Royaume-Uni. Oddo BHF réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de 3500 pence sur Whitbread, dans une note sur le secteur hôtelier au sein duquel 'les récents développements le conforte dans sa préférence pour les profils résilients et résistants'. 'L'émergence d'une nouvelle souche du virus Covid-19 au Royaume-Uni et les annonces de restrictions supplémentaires sur les trafics aériens par plusieurs pays européens constitue un newsflow très négatif pour le secteur de l'hôtellerie/loisir', pointe l'analyste. Dans ce contexte, il souligne que Whitbread 'est largement exposé à une clientèle domestique peu exposée aux perturbations des trafics aériens', et 'est exclusivement exposé au segment économique, relativement résistant en période de ralentissement'.

Valeurs associées WHITBREAD LSE +0.33%