Whitbread : délaissé après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Whitbread recule de plus de 3% à Londres, délaissé après un point d'activité du groupe d'hôtellerie-restauration pour son premier semestre comptable, période significativement affectée par les fermetures d'établissements liées à la crise sanitaire. Le Britannique -qui détient notamment la chaine hôtelière Premier Inn- a ainsi vu son chiffre d'affaires chuter de 76,8% au niveau mondial, et de 77,2% au Royaume Uni (-77,6% en données comparables) sur cette période. Aussi, Whitbread annonce 'son intention d'entrer dans un processus de consultations qui pourrait se traduire par jusqu'à 6.000 suppressions de postes au Royaume Uni', dont il espère qu'une partie significative se fera par des départs volontaires.

Valeurs associées WHITBREAD LSE -3.32%