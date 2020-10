Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirpool : recrute la vice-présidente et CIO de Brunswick Cercle Finance • 21/10/2020 à 17:02









(CercleFinance.com) - Whirlpool annonce aujourd'hui le recrutement de Danielle Brown au poste de première vice-présidente et directrice de l'information (CIO) chez Whirlpool Corporation's Global Information Systems, à compter du 1er novembre. Transfuge de chez Brunswick Corporation, Danielle Brown y occupait déjà les fonctions de vice-présidente et de directrice de l'information, tout en étant responsable de la mise en oeuvre des stratégies commerciales. La nouvelle recrue est aussi passée chez DuPont où elle a occupé diverses fonctions stratégiques pendant seize ans. Diplômée de l'Université d'Indiana (Pennsylvanie), Danielle Brown est titulaire d'une maîtrise en systèmes d'information et de gestion, ainsi que d'un MBA délivré par l'Université Drexel, à Philadelphie.

Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE -1.34%