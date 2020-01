Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirpool : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 28/01/2020 à 08:48









(CercleFinance.com) - Whirlpool annonce avoir réalisé un BPA ajusté en hausse de 3% à 4,91 dollars au dernier trimestre 2019, dépassant ainsi de plus de 60 cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée améliorée d'un point de pourcentage à 7,2% du chiffre d'affaires. A 5,4 milliards de dollars, les revenus du fabricant d'électroménager ont reculé de 4,9% en publié, mais augmenté de 1,2% en organique, tandis que sa marge opérationnelle ajustée a profité d'effets mix-prix et de la discipline sur les coûts. Affichant pour l'ensemble de 2019 un BPA ajusté de 16 dollars, dépassant ainsi sensiblement sa fourchette cible qui allait de 14,75 à 15,50 dollars, Whirlpool déclare l'anticiper pour l'année 2020 entre 16 et 17 dollars.

Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE -0.77%