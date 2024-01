Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Whirlpool: tassement de 1% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Whirlpool a publié lundi soir un BPA non-GAAP en recul de 1% à 3,85 dollars au titre du dernier trimestre 2023, mais une marge d'EBIT ajustée améliorée de 1,7 point à 5,2% pour des revenus en hausse de 3,4% à 5,09 milliards de dollars.



'En 2023, nous avons réalisé un gain de parts de marché de plus d'un point en Amérique du Nord et supprimé environ 800 millions de dollars de coûts, comme prévu', met en avant Marc Bitzer, le PDG du fabricant d'appareils électroménagers.



Affichant sur l'ensemble de 2023 un BPA ajusté de 16,16 dollars et un free cash-flow de 366 millions de dollars, Whirlpool anticipe pour l'année qui commence, des fourchettes-cibles de respectivement 13-15 dollars et de 550-650 millions.





Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE +1.60%