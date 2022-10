Whirlpool révise à la baisse ses prévisions 2022

(AOF) - Whirlpool, le géant américain des appareils ménagers dont l'action perdait 5% en après-Bourse, a abaissé sa prévision de bénéfice annuel après avoir enregistré des résultats décevants au troisième trimestre en raison principalement d'une faible demande. Le résultat net de la société s'élève à 143 millions de dollars, soit 2,60 dollar par action. Ce chiffre est à comparer aux 471 millions de dollars, ou 7,51 dollars par action, enregistrés au troisième trimestre de l'année dernière

Le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 4,49 dollars, contre 5,5 dollars de consensus et 6,68 dollars un an plus tôt. En baisse de 12,9%, les revenus ressortent pour leur part à 4,78 milliards de dollars, ratant le consensus de 8%, alors qu'ils se situaient à 5,49 milliards de dollars un an auparavant.

La société américaine a revu ses prévisions annuelles à la baisse, anticipant un BPA ajusté de l'ordre de 19 dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 22 à 24 dollars.

Whirlpool table également sur un niveau de cash des activités opérationnelles de 1,5 milliard de dollars et un free cash flow de 950 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché de l'hygiène beauté français ne cesse de reculer

Ces dernières années, les Français ont simplifié leurs routines beauté, ce qui s'est traduit par une baisse de leurs dépenses. Selon Kantar, le poids de l'hygiène-beauté dans les dépenses de produits de grande consommation n'a cessé de diminuer ces cinq dernières années, passant sous la barre des 10%. Ainsi en 2021, les dépenses d'hygiène-beauté ont pesé pour 8,5%. Pour le panéliste NielsenIQ, le développement du télétravail pénalise le secteur car les télétravailleurs diminuent deux fois plus rapidement leurs achats d'hygiène-beauté que la moyenne des français. Cette tendance risque de perdurer en 2022. A cela s'ajoute un autre facteur négatif : avec l'inflation et la perte de pouvoir d'achat, les Français vont certainement réaliser des arbitrages dans leurs dépenses, qui pourraient se faire aux dépens de l'hygiène-beauté.