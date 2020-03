Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool : retrait des objectifs pour 2020 Cercle Finance • 25/03/2020 à 10:09









(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé mardi soir un retrait de ses objectifs pour l'année en cours, et indiqué que l'impact financier de la situation peut légèrement dépasser son estimation initiale de 25-40 millions de dollars sur le profit opérationnel du premier trimestre. En raison du contexte incertain créé par la pandémie de coronavirus, le fabricant d'appareils électroménagers ajoute avoir pris des mesures pour protéger sa chaine logistique et pour diminuer ses coûts. Il revendique néanmoins une 'position financière solide'.

Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE 0.00%