Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool : partenariat avec Dow pour des respirateurs Cercle Finance • 14/05/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Whirlpool, Dow et Reynolds Consumer Products annoncent une collaboration pour fournir des respirateurs aux personnels de santé en première ligne dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, respirateurs qui seront fabriqués et donnés via WIN Health Labs. Par ce projet conjoint, il s'agit pour les trois groupes de proposer une solution alternative d'équipement de protection individuelle pour répondre rapidement à un tarissement de l'offre de masques et respirateurs N95 pour les soignants. Dans le cadre de ce projet, Whirlpool et Dow prévoient de produire chacun, dans un premier temps un millier de respirateurs qui seront distribuer aux hôpitaux des régions où ils ont leurs activités, la Louisiane, le Michigan et le Texas.

Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE 0.00%