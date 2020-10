Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool : les ventes progressent de 3,9% au 3e trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Whirlpool a dévoilé ses chiffres du 3e trimestre, marqués par une progression des ventes de 3,9%, à 5,3 milliards de dollars. Le BPA (GAAP) dilué se chiffre à 6,27 dollars, bien aidé par le programme de réduction des coûts de 500 millions de dollars - dont 175 millions économisés lors du trimestre. Le groupe enregistre par ailleurs un EBIT de 635 millions de dollars, en hausse de 74,5% par rapport au 3e trimestre 2019. Pour 2020, le groupe prévoit un recul global des ventes de 5 à 7% et un BPA (GAAP) de 14,9 à 15,4 dollars.

Valeurs associées WHIRLPOOL NYSE -1.68%