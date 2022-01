Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool: hausse de 65,9% du bénéfice net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/01/2022 à 10:07









(CercleFinance.com) - Whirlpool a publié un chiffre d'affaires de 21,98 Mds$ au titre de l'exercice 2021, soit une hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent.

D'une année à l'autre, le bénéfice net a augmenté de 65,9%, passant de 1,07 à 1,78 Md$.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté est passé de 1,76 à 2,38 Mds$, soit une hausse de 35,2%.



Au final, Whirlpool voit son BPA ajusté annuel s'établir à 26,59$, en hausse de 44% par rapport à 2020.



'Nous nous attendons à une autre année de forte croissance en 2022, de 5 à 6 % ', a déclaré Jim Peters, directeur directeur financier de Whirlpool Corporation. 'Notre bilan solide et flux de trésorerie importants nous donnent la flexibilité de continuer à investir dans une croissance rentable et un retour vers nos actionnaires', poursuit-il.



Pour 2022, le groupe vise un BPA ajusté compris entre 27 et 29 $.





