Whirlpool : consensus largement battu au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé mercredi soir un BPA ajusté en chute de 46,4% à 2,15 dollars au titre du trimestre écoulé, dépassant toutefois largement une estimation moyenne des analystes qui était d'un peu moins de 0,90 dollar.

Pénalisée par les perturbations liées à la pandémie, la marge opérationnelle ajustée du fabricant d'électroménager s'est contractée de 1,8 point de pourcentage à 5,2%, pour un chiffre d'affaires en contraction de 22,1% à 4,04 milliards de dollars.

Alors que le plein impact de la crise sanitaire demeure incertain, Whirlpool table désormais pour 2020 sur un recul d'environ 10 à 15% de son chiffre d'affaires (et non plus entre 13 et 18%), dont 7 à 12% en organique (et non plus entre 10 et 15%).