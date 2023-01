Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool: chute de 37% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le fabricant d'appareils électroménagers Whirlpool a annoncé lundi soir avoir réalisé sur le dernier trimestre 2022 un BPA ajusté en chute de 37% à 3,89 dollars, pour des revenus en recul de 15,3% à un peu plus de 4,9 milliards.



En organique, ses ventes ont diminué de 10,8%, 'impactées par des problèmes exceptionnels d'approvisionnement en Amérique du Nord et un ralentissement de la demande, en partie compensés par des effets prix et mix favorables'.



Affichant ainsi sur l'ensemble de 2022 un BPA ajusté de 19,64 dollars, pour une prévision de l'ordre de 19 dollars affichée il y a trois mois, Whirlpool anticipe pour l'exercice qui commence, une fourchette-cible allant de 16 à 18 dollars.





