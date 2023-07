Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Whirlpool: BPA en recul de 29% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Whirlpool a publié lundi soir un BPA non-GAAP en recul de 29,5% à 4,21 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, ainsi qu'une marge d'EBIT ajustée de 7,3% pour des revenus en baisse de 6% à 4,79 milliards de dollars (-5,6% hors effets de changes).



'La transformation de notre portefeuille vers une activité à plus fortes croissance et marges est sur la bonne voie, et nous sommes bien placés pour profiter d'une reprise de la demande tirée par l'immobilier', juge le PDG Marc Bitzer.



Aussi, le fabricant d'appareils électroménagers confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours, dont un BPA ajusté entre 16 et 18 dollars ainsi qu'un free cash-flow de l'ordre de 800 millions de dollars.





