WHIRLPOOL bat le consensus au quatrième trimestre

(AOF) - Whirlpool a dévoilé au quatrième trimestre un bénéfice par action (BPA) ajusté de 4,91 dollars contre 4,75 dollars un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du fabricant d'appareils électroménagers a reculé de 4,9% à 5,4 milliards de dollars. Le groupe bat ainsi le consensus des analystes, ceux-ci attendaient en moyenne un bénéfice par action ajusté de 4,27 dollars et un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars. Le bénéfice net au cours des trois dernier mois ressort à 288 millions de dollars, il était de 170 millions de dollars un an plus tôt.

Dans son communiqué l'entreprise américaine anticipe un BPA ajusté 2020 entre 16 dollars et 17 dollars. Les analystes tablent, quand à eux, sur un BPA ajusté de 15,35 dollars.