WhatsApp accuse la Russie d'essayer de bloquer complètement son service pour favoriser l'application d'État

WhatsApp dit qu'il essaiera de garder les utilisateurs connectés

Pas de commentaire officiel de la part de la Russie dans l'immédiat

Moscou a mis en garde WhatsApp contre des violations

La Russie promeut l'application MAX soutenue par l'État

(Refonte avec citation de la déclaration dans le paragraphe 2, régulateur de l'État russe dans les paragraphes 5-7) par Andrew Osborn et Mrinmay Dey

L'application de messagerie américaine WhatsApp, propriété de Meta Platforms META.O , a accusé jeudi les autorités russes d'essayer de bloquer complètement son service afin de pousser les Russes vers une application appartenant à l'État, qui, selon elle, est utilisée pour la surveillance.

"Essayer d'isoler plus de 100 millions d'utilisateurs d'une communication privée et sécurisée est un pas en arrière et ne peut que conduire à une moindre sécurité pour la population russe", a déclaré WhatsApp dans un communiqué.

"Nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les utilisateurs restent connectés."

Jeudi, certains noms de domaine associés à WhatsApp ont disparu du registre national russe des noms de domaine, ce qui signifie que les appareils situés en Russie ont cessé de recevoir les adresses IP de l'application et qu'il n'est possible d'y accéder qu'en utilisant un réseau privé virtuel (VPN).

Roskomnadzor, l'autorité de régulation des communications, et le Kremlin n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

RESTRICTIONS SUR WHATSAPP

Roskomnadzor a commencé à restreindre WhatsApp et d'autres services de messagerie en août, rendant les appels téléphoniques impossibles, accusant les plateformes étrangères de ne pas partager les informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme.

En décembre, elle a déclaré qu'elle prenait de nouvelles mesures pour restreindre progressivement l'application, qu'elle accusait de continuer à violer la loi russe et d'être une plateforme utilisée "pour organiser et mener des actes terroristes sur le territoire du pays, pour recruter leurs auteurs et pour commettre des fraudes et d'autres crimes".

Depuis lors, de nombreux Russes n'ont pu utiliser WhatsApp qu'en association avec un réseau privé virtuel et se sont tournés vers des applications de messagerie concurrentes, bien que certaines d'entre elles, comme Telegram, fassent également l'objet de pressions de la part des autorités pour les mêmes raisons.

Dans une vidéo publiée mercredi par l'agence de presse d'État TASS, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il était possible de parvenir à un accord si Meta entamait un dialogue avec les autorités russes et se conformait à la loi.

"Si la société (Meta) s'en tient à une position intransigeante et, je dirais, se montre peu disposée à s'aligner sur la législation russe, il n'y a aucune chance", a déclaré Dmitry Peskov.

Les autorités russes, qui bloquent ou restreignent également les plateformes de médias sociaux telles que Snapchat, Facebook, Instagram et YouTube, encouragent fortement une application de messagerie soutenue par l'État, appelée MAX, qui, selon les critiques, pourrait être utilisée pour tracer les utilisateurs.

Les autorités ont rejeté ces accusations comme étant fausses et affirment que MAX, qui intègre divers services liés au gouvernement, est conçue pour simplifier et améliorer la vie quotidienne des citoyens.