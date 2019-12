(AOF) - Demain, les investisseurs suivront avec attention la première réunion de politique monétaire de Christine Lagarde, en tant que Présidente de la BCE, afin d'y déceler tout signal concernant ses perspectives en matière d'économie et de politique. « Ils chercheront à savoir si la devise de Mario Draghi, "whatever it takes" (coûte que coûte), sera reprise pour l'avenir », souligne Shamik Dhar, chef économiste chez BNY Mellon Investment Management.

Compte tenu du ralentissement économique actuel, nous pourrions nous attendre à ce qu'elle continue à maintenir la politique monétaire de la zone euro ultra souple, tout en insistant sur le fait que les attentes vis-à-vis de l'action de la banque centrale sont démesurées, note l'expert.

" Un point que nous attendons tout particulièrement dans son ordre du jour, dans l'objectif de donner le ton à son mandat, est la lutte contre le changement climatique, dont elle a récemment déclaré qu'il avait atteint un seuil critique ", souligne Shamik Dhar.

Les investisseurs scruteront ainsi comment elle compte associer plus étroitement les préoccupations environnementales aux décisions politiques.