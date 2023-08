WeWork attendu en hausse à Wall Street

(AOF) - WeWork, le fournisseur d'espaces de travail est en hausse de 1,3% en pré-Bourse après avoir annoncé qu'il procéderait à un regroupement d'actions à raison de 1 pour 40 de ses actions ordinaires de classe A et de classe C, à compter du 1er septembre. WeWork, firme new-yorkaise lancée en 2010, a essuyé une perte nette de 397 millions de dollars au deuxième trimestre, de 0,21 dollar par action diluée, contre une perte de 0,76 dollar un an plus tôt.

Le 8 août dernier, le fournisseur d'espaces de travail avait averti le gendarme boursier américain qu'il craignait pour sa survie. " Il existe un doute substantiel sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités " , déclarait WeWork dans un document déposé auprès de la SEC.

L'opérateur de bureaux partagés tirait la sonnette d'alarme compte tenu des " pertes et des besoins de trésorerie prévus, combinés à l'augmentation du taux de désabonnement des membres et aux niveaux actuels de liquidité ".