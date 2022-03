Western Union: suspend ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 17:08

(CercleFinance.com) - Western Union a décidé de suspend ses activités en Russie et en Biélorussie.



Le groupe se joint ainsi au monde entier pour condamner l'invasion non provoquée et injustifiée de l'Ukraine indique la direction.



' Nous partageons tous le choc, l'incrédulité et la tristesse qui entourent cette tragédie et ce désastre humanitaire. Nous sommes de tout coeur avec le peuple ukrainien et avec nos collègues, clients, agents et partenaires qui ont été touchés ' rajoute le groupe.