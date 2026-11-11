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Western Union met fin à l'accord avec Intermex en raison d'un problème d'autorisation
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 06:38

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La société de transfert d'argent Western Union WU.N a annoncé mardi qu'elle mettait fin à son accord visant à acquérir Intermex, une entreprise basée aux États-Unis spécialisée dans les transferts de fonds vers l'Amérique latine et les Caraïbes, les deux sociétés n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations nécessaires pour mener à bien l'opération.

  • Western Union a déclaré que les conditions finales d'approbation de la fusion imposées par le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) étaient « inacceptables ».

  • Elle a fait valoir que ces conditions auraient nécessité des modifications substantielles du modèle économique de Western Union.

  • La société a ajouté qu’elle avait reçu les autorisations de toutes les autres juridictions, à l’exception de la Californie.

  • Ni Western Union ni Intermex ne sont tenues d’effectuer un quelconque paiement lié à la résiliation de l’accord.

  • « Bien que nous soyons déçus de ne pas avoir pu mener à bien cette acquisition à des conditions acceptables pour Western Union, nous estimons que cette décision est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires », a déclaré la société de transfert d’argent dans un communiqué.

  • La société avait conclu l’année dernière un accord pour racheter Intermex pour environ 500 millions de dollars en espèces, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés latino-américains à forte croissance.

  • Selon Western Union, cette acquisition aurait permis d’augmenter son bénéfice par action ajusté de plus de 0,10 dollar au cours de la première année complète suivant la finalisation de la transaction.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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