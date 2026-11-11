Western Union met fin à l'accord avec Intermex en raison d'un problème d'autorisation

La société de transfert d'argent Western Union WU.N a annoncé mardi qu'elle mettait fin à son accord visant à acquérir Intermex, une entreprise basée aux États-Unis spécialisée dans les transferts de fonds vers l'Amérique latine et les Caraïbes, les deux sociétés n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations nécessaires pour mener à bien l'opération.

Western Union a déclaré que les conditions finales d'approbation de la fusion imposées par le Département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) étaient « inacceptables ».

Elle a fait valoir que ces conditions auraient nécessité des modifications substantielles du modèle économique de Western Union.

La société a ajouté qu’elle avait reçu les autorisations de toutes les autres juridictions, à l’exception de la Californie.

Ni Western Union ni Intermex ne sont tenues d’effectuer un quelconque paiement lié à la résiliation de l’accord.

« Bien que nous soyons déçus de ne pas avoir pu mener à bien cette acquisition à des conditions acceptables pour Western Union, nous estimons que cette décision est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires », a déclaré la société de transfert d’argent dans un communiqué.

La société avait conclu l’année dernière un accord pour racheter Intermex pour environ 500 millions de dollars en espèces, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés latino-américains à forte croissance.