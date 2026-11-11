Western Union fait face à la résistance d'Intermex suite à la résiliation de l'accord

Mercredi, Intermex a rejeté la tentative de Western Union WU.N visant à mettre fin à leur accord de fusion, exigeant que la société de transfert d'argent prenne toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l'opération.
Western Union a annoncé mardi qu'elle mettait fin à l'accord visant à acquérir cette société de transfert de fonds spécialisée dans l'Amérique latine et les Caraïbes, les deux entreprises n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations réglementaires requises.
Voici plus de détails:
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Western Union avait convenu l’année dernière de racheter Intermex pour environ 500 millions de dollars en espèces, dans le but d’étendre sa présence sur les marchés latino-américains à forte croissance
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Elle a déclaré mardi que les conditions finales d’approbation de la fusion posées par le Département californien de la protection financière et de l’innovation étaient “inacceptables” et auraient nécessité des modifications substantielles de son modèle économique
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La société a ajouté avoir reçu les autorisations de toutes les autres juridictions, à l’exception de la Californie
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Intermex a toutefois déclaré avoir rempli toutes ses obligations et être prête à conclure l’opération, s’engageant à engager des recours et à tenir Western Union pour responsable de dommages-intérêts substantiels
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Western Union n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le rejet par Intermex de la résiliation
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“Bien que nous soyons déçus de ne pas avoir pu mener à bien l’acquisition selon des conditions acceptables pour Western Union, nous estimons que cette décision est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires”, a déclaré Western Union dans un communiqué publié mardi
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Aux termes de l'accord, ni Western Union ni Intermex ne sont tenus d'effectuer un quelconque paiement lié à cette résiliation
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