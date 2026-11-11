Western Union fait face à la résistance d'Intermex suite à la résiliation de l'accord

Mercredi, Intermex a rejeté la tentative de Western Union WU.N visant à mettre fin à leur accord de fusion, exigeant que la société de transfert d'argent prenne toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l'opération.

Western Union a annoncé mardi qu'elle mettait fin à l'accord visant à acquérir cette société de transfert de fonds spécialisée dans l'Amérique latine et les Caraïbes, les deux entreprises n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations réglementaires requises.

Voici plus de détails: