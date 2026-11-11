 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Western Union fait face à la résistance d'Intermex suite à la résiliation de l'accord
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Mercredi, Intermex a rejeté la tentative de Western Union WU.N visant à mettre fin à leur accord de fusion, exigeant que la société de transfert d'argent prenne toutes les mesures nécessaires pour mener à bien l'opération.

Western Union a annoncé mardi qu'elle mettait fin à l'accord visant à acquérir cette société de transfert de fonds spécialisée dans l'Amérique latine et les Caraïbes, les deux entreprises n'ayant pas réussi à obtenir les autorisations réglementaires requises.

Voici plus de détails:

  • Western Union avait convenu l’année dernière de racheter Intermex pour environ 500 millions de dollars en espèces, dans le but d’étendre sa présence sur les marchés latino-américains à forte croissance

  • Elle a déclaré mardi que les conditions finales d’approbation de la fusion posées par le Département californien de la protection financière et de l’innovation étaient “inacceptables” et auraient nécessité des modifications substantielles de son modèle économique

  • La société a ajouté avoir reçu les autorisations de toutes les autres juridictions, à l’exception de la Californie

  • Intermex a toutefois déclaré avoir rempli toutes ses obligations et être prête à conclure l’opération, s’engageant à engager des recours et à tenir Western Union pour responsable de dommages-intérêts substantiels

  • Western Union n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le rejet par Intermex de la résiliation

  • “Bien que nous soyons déçus de ne pas avoir pu mener à bien l’acquisition selon des conditions acceptables pour Western Union, nous estimons que cette décision est dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires”, a déclaré Western Union dans un communiqué publié mardi

  • Aux termes de l'accord, ni Western Union ni Intermex ne sont tenus d'effectuer un quelconque paiement lié à cette résiliation

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

INTL MONEY EXPS
6,4950 USD NASDAQ 0,00%
THE WESTERN UNIO
6,935 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,32 +13,68%
CAC 40
8 305,86 +0,33%
SOITEC
104,65 +8,11%
2CRSI
17,85 +4,39%
Pétrole Brent
92,72 +0,76%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank