Western Union : campagne d'aide aux victimes du coronavirus

(CercleFinance.com) - Western Union et sa Fondation annoncent un défi mondial de don paritaire, qui doit permettre d'atteindre au total 1 million de dollars de don pour contribuer à la lutte contre le COVID-19 (coronavirus) et pour venir en aide à la Chine et à d'autres pays touchés.

'Le don paritaire combiné de Western Union et la Fondation Western Union s'élèvera à 500.000 dollars US', indique le groupe.

'La Fondation Western Union accepte les contributions des employés, des agents et des clients de Western Union ainsi que du public partout dans le monde, d'ici au 14 avril 2020. Les fonds récoltés seront reversés à des ONG locales et mondiales, notamment Give2Asia et International Medical Corps pour leurs efforts actuels de secours aux sinistrés en Chine et dans d'autres pays touchés dans le monde.'