West Pharma revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison de la forte demande d'équipements médicaux

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West Pharmaceutical WST.N a relevé jeudi sesprévisions de bénéfice annuel et de chiffre d'affaires après avoir battu les estimations pour les résultats du premier trimestre, en pariant sur une forte demande pour ses produits exclusifs qui comprennent des seringues et des cartouches pour les médicaments injectables.

Les actions de la société ont augmenté de près de 13 % dans de faibles volumes avant la clôture de la séance.

Les fabricants d'équipements médicaux tels que West Pharma ont bénéficié de l'augmentation de la demande de médicaments contre le diabète et l'obésité tels que Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , qui s'appuient sur des stylos d'injection pour administrer les thérapies.

West Pharma fabrique des composants tels que des bouchons, des pistons et des systèmes d'administration utilisés pour conditionner et administrer des vaccins, des produits biologiques et d'autres médicaments injectables.

La société basée à Exton, en Pennsylvanie, prévoit désormais un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre 8,40 et 8,75 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 8,20 dollars.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 8,01 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre clos le 31 mars, la société a enregistré un bénéfice ajusté de 2,13 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 1,68 dollar par action. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 844,9 millions de dollars, au-dessus des attentes de 780 millions de dollars.

"La performance supérieure aux attentes peut être attribuée à la demande continue du marché et aux efforts remarquables de l'équipe pour augmenter la production, en particulier en Europe", a déclaré le directeur général Eric Green.

L'entreprise s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de 2026 se situe entre 3,29 et 3,35 milliards de dollars, contre 3,215 à 3,275 milliards de dollars précédemment.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre soit compris entre 830 et 850 millions de dollars, contre 818,5 millions de dollars estimés.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité des produits exclusifs, qui propose des produits d'emballage tels que des seringues et des cartouches pour les médicaments injectables, s'est élevé à 694,3 millions de dollars, ce qui est supérieur aux estimations moyennes des analystes, qui étaient de 631,3 millions de dollars. Ce segment représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'entreprise.