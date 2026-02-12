West Pharma prévoit un bénéfice supérieur aux estimations pour 2026 en raison d'une forte demande de composants pharmaceutiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

West Pharmaceutical WST.N a prévu un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street jeudi, après avoir dépassé les attentes du quatrième trimestre grâce à une forte demande pour ses produits exclusifs, qui comprennent des seringues et des cartouches pour les médicaments injectables.

Les actions de la société basée en Pennsylvanie étaient en hausse de 3,6 % dans les échanges avant bourse.

La demande croissante pour les nouveaux traitements du diabète et de l'obésité, notamment Ozempic et Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N , devrait profiter aux fabricants d'équipements médicaux tels que West Pharma, qui fournit des composants pour les stylos d'injection utilisés pour administrer ces médicaments.

La société prévoit maintenant un bénéfice ajusté par action pour 2026 de 7,85 $ à 8,20 $, supérieur aux estimations des analystes de 7,78 $, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action du premier trimestre devrait se situer entre 1,65 $ et 1,70 $, contre des estimations de 1,65 $.

Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 3,22 et 3,28 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 3,25 milliards de dollars.

West Pharma a déclaré que ses prévisions de revenus tiennent également compte de la vente de son système d'administration corporelle SmartDose 3,5 ml à AbbVie ABBV.N , qui devrait être conclue au milieu de l'année 2026.

Entre-temps, le bénéfice ajusté par action du quatrième trimestre s'est élevé à 2,04 $, supérieur aux estimations de 1,83 $.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 805 millions de dollars, au-dessus des estimations de 794,38 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires de l'unité des produits exclusifs, qui représente plus de la moitié du chiffre d'affaires total de la société, s'est élevé à 661,8 millions de dollars, dépassant les estimations de 652,95 millions de dollars.

Le segment des produits fabriqués sous contrat a vu ses ventes trimestrielles augmenter de 6,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 143,2 millions de dollars, alors que les estimations étaient de 143,3 millions de dollars. Ce segment a bénéficié d'une hausse de la demande de dispositifs d'auto-injection pour l'obésité et le diabète, en partie compensée par une baisse des ventes de dispositifs de diagnostic pour les soins de santé.