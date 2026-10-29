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West Pharma en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 12:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du fabricant de matériel médical West Pharmaceutical Services WST.N progresse de 6,53% à 430 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action à 9,38-9,48 dollars, contre une fourchette précédente de 8,85-9,05 dollars

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 3,41-3,42 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 3,35-3,38 milliards de dollars

** La société annonce un bénéfice ajusté de 2,66 dollars par action au troisième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 2,19 dollars par action – LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 874,5 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 825,7 millions de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 47% depuis le début de l'année

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WEST PHARMACEUTI
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