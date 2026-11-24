Wendy's visée par un recours collectif aux États-Unis concernant les prix indiqués sur son menu

La chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O et le fournisseur de logiciels pour la restauration NCR Voyix VYX.N ont été poursuivis devant un tribunal fédéral américain par un client qui les accuse d'avoir conspiré pour gonfler les prix des menus à l'échelle nationale en centralisant les décisions tarifaires et en partageant des données commerciales sensibles au sein du réseau de franchises.

Le recours collectif proposé , déposé lundi devant un tribunal fédéral du Maryland, allègue que Wendy's collecte et partage des données de caisse au niveau des transactions via le système Aloha de NCR, et utilise ces informations pour coordonner les prix entre des restaurants censés se faire concurrence.

Wendy's et NCR Voyix n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette action en justice s’inscrit dans une vague croissante de procédures contestant la manière dont les entreprises utilisent les données et les technologies en matière de tarification.

McDonald’s MCD.N a été poursuivi en justice en octobre pour utilisation abusive présumée d’outils technologiques visant à fixer illégalement les prix, à la suite d’un article de Reuters détaillant comment McDonald’s utilise l’intelligence artificielle pour orienter les prix de ses menus. McDonald’s a nié toute malversation.

Dans l’affaire Wendy’s, Andy Garcia, un résident californien, a allégué que Wendy’s agissait en tant que « décideur commun » pour des milliers de franchisés indépendants et de restaurants détenus par l’entreprise, dictant les prix à la consommation en violation de la législation antitrust américaine. M. Garcia a intenté cette action au nom d’au moins plusieurs dizaines de milliers de clients de Wendy’s.

Allen Neumark, avocat du plaignant dans l’affaire Wendy’s, a déclaré dans un communiqué que Wendy’s utilisait un système de tarification pour manipuler le marché de ses produits. Selon la plainte, ce stratagème remonte dès 2016.

“Wendy’s affirme à ses investisseurs que les franchisés fixent leurs propres prix. Or, c’est faux”, a déclaré M. Neumark. “Et lorsque des entreprises qui devraient se faire concurrence cessent de se livrer à une concurrence sur les prix, ce sont les consommateurs qui paient plus cher.”

La plainte allègue que Wendy’s impose à ses franchisés concurrents d’utiliser le logiciel de point de vente “Aloha” de NCR et de fournir des informations détaillées sur leurs ventes et leurs prix.

La plainte réclame des dommages-intérêts d’un montant non précisé ainsi qu’une ordonnance judiciaire visant à mettre fin à la coordination présumée des prix.