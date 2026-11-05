Wendy's rejette l'offre de rachat de 1,4 milliard de dollars lancée par Trian et adopte un plan de “pilule empoisonnée”

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(Ajout de précisions au paragraphe 2 et de contexte tout au long du texte)

Wendy's WEN.O a déclaré jeudi avoir rejeté uneoffre de privatisation de 1,4 milliard de dollarsémanant de Trian Fund Management, le fonds de l'investisseur activiste Nelson Peltz, etde ses partenaires,résistant ainsi à la pression exercée par l'un de ses principaux actionnaires.

La chaîne de restauration a également adopté un plan de « pilule empoisonnée », connu sous le nom de plan de droits des actionnaires à durée limitée, qui vise à empêcher les investisseurs d'accumuler plus de 15 % du capital de la société.

Trian et ses parties liées détiennent une participation de 16,3 % dans Wendy's, selon un document réglementaire.

Pour cette acquisition proposée, Peltz s’était associé à , à l’opérateur de restauration Flynn Group et aux sociétés d’investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners, dans le but de relancer les ventes en difficulté de la chaîne américaine de restauration rapide, à l’abri du regard des investisseurs du marché boursier.

“La proposition sous-évalue considérablement la société”, a déclaré le comité indépendant du conseil d’administration créé pour évaluer l’offre.

Trian, qui avait envisagé de retirer Wendy's de la cote en 2022 , s'est retiré en 2023. Le fonds a mené des campagnes visant à modifier la stratégie et la composition du conseil d'administration de diverses entreprises, notamment Walt Disney

DIS.N , Kraft Heinz KHC.O et Procter & Gamble PG.N .

L’investisseur activiste a refusé de commenter.

Ces dernières années, des sociétés de rachat ont tenté d’acquérir d’autres chaînes de restauration cotées en bourse, notamment Papa John’s, qui a repoussé les offres d’ formulées par Irth Capital et Apollo Global au cours de l’année dernière.