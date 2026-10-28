Wendy's reçoit une offre de rachat de 1,4 milliard de dollars de la part de Trian, la société de Peltz

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 2 et 4, ainsi que des informations contextuelles au paragraphe 7)

Trian Fund Management, la société de gestion de fonds dirigée par Nelson Peltz, a proposé de retirer de la cote la chaîne de fast-food Wendy's WEN.O dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise à environ 1,4 milliard de dollars, selon un document réglementaire publié mercredi, ce qui constitue le dernier signe en date d'une tendance à la consolidation dans le secteur alimentaire américain en difficulté.

Trian, actionnaire de longue date de Wendy's qui détient une participation de 16,3 % avec des parties liées, est à la tête d'un groupe qui a proposé 7,35 dollars par action en espèces pour la chaîne de restauration rapide.

L'action Wendy's a bondi d'environ 16 % à 7,12 dollars avant l'ouverture du marché. Cette offre représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture de Wendy's mardi, jour où la société affichait une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars.

Selon le document déposé, l’exploitant de restaurants Flynn Group et les sociétés d’investissement BlueFive Capital et Sixth Street Partners collaborent avec Trian dans le cadre de cette offre. Flynn exploite plus de 340 restaurants Wendy’s et est l’un des plus grands franchisés de la chaîne aux États-Unis, ainsi que son franchisé principal en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Trian a déclaré que Wendy's se trouvait à un "tournant critique", invoquant la pression exercée sur les consommateurs américains, l'incertitude économique, l'inflation persistante des matières premières et l'intensification de la concurrence sur le marché des hamburgers de restauration rapide.

"L’entreprise a besoin d’investissements en capital importants pour se désendetter et mettre en œuvre les initiatives stratégiques nécessaires au redressement de ses performances", a-t-il déclaré dans une lettre adressée à Wendy’s.

Wendy's n'a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters .

La nouvelle de l’offre faite mercredi a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

UNE HISTOIRE QUI DURE DEPUIS DES ANNÉES

M. Peltz avait manifesté pour la première fois son intérêt pour une éventuelle offre publique d’achat sur la chaîne de hamburgers en 2022, près de deux décennies après que ce gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire eut investi pour la première fois dans la société.

Plus tôt cette année, Reuters et d’autres médias avaient rapporté que Trian et un consortium d’investisseurs préparaient une offre visant à retirer la chaîne de restauration rapide de la cote.

Reuters a ensuite indiqué que Trian n’avait pas de projet immédiat de lancer une offre de privatisation et qu’il nourrissait des inquiétudes quant aux performances de Wendy’s, notamment en ce qui concerne le cours de son action et ses multiples de valorisation, ainsi que son orientation stratégique.

En février, M. Peltz avait déclaré que l’action était sous-évaluée et que sa société d’investissement avait eu des discussions avec des sources de financement potentielles au sujet d’opérations, notamment une acquisition ou d’autres transactions majeures.