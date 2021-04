Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : vers une offre sur Tarkett avec la famille Deconinck Cercle Finance • 26/04/2021 à 07:40









(CercleFinance.com) - Wendel annonce s'être associée à la famille Deconinck au sein de Tarkett Participation pour appuyer le développement de Tarkett, par un investissement qui s'accompagnera d'une offre pour l'acquisition de titres du fournisseur de revêtements de sols et surfaces sportives. En fonction du succès de cette offre annoncée par Tarkett Participation et visant les titres de Tarkett, Wendel détiendra jusqu'à 30% de Tarkett Participation, aux côtés de la famille Deconinck, qui conservera le contrôle la société. Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée ce 26 avril, ouverte fin juin et finalisée d'ici fin juillet. Elle sera proposée à un prix de 20 euros par action, représentant une prime de 28,5% par rapport au dernier cours de clôture.

