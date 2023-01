Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: va investir 15 ME dans Tadaweb information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 18:35









(CercleFinance.com) - Wendel, au travers de son activité Wendel Growth, annonce la signature d'un accord définitif pour l'acquisition d'une part minoritaire du capital de Tadaweb.



Wendel investira 15 ME en fonds propres afin d'accompagner la société dans sa croissance. La finalisation de cette opération devrait intervenir au premier trimestre 2023,

' Tadaweb fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l'intelligence décisionnelle en réduisant le temps d'investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes ' indique le groupe.



Jérôme Michiels, Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur de Wendel Growth, déclare : ' Ce premier investissement direct en Europe de l'équipe de Wendel Growth, menée par Antoine Izsak, est totalement en ligne avec nos objectifs : une entreprise innovante, avec un potentiel de croissance et de leadership élevés, et menée par des entrepreneurs engagés '.





