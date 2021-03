Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : un nouveau CEO chez Stahl Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:51









(CercleFinance.com) - Stahl annonce la nomination de Maarten Heijbroek en tant que nouveau CEO et membre du Conseil d'administration de la société à compter du 1er juillet 2021. Maarten Heijbroek occupe à ce jour les fonctions de President Consumer Care chez Croda International Plc au Royaume-Uni. Il a commencé sa carrière dans les activités chimiques B2B d'Unilever, au sein de l'entité Uniqema, en 1992, où il a acquis une solide expérience commerciale à l'international. En 2006, il a rejoint Croda via l'acquisition d'Uniqema et en 2012, il a été promu au Comité exécutif du groupe Croda en tant que President Performance Technologies et est récemment devenu responsable des activités Consumer Care.

