Wendel : succès de l’offre de rachat portant sur la souche obligataire 2026

(AOF) - Wendel annonce le succès de l’offre de rachat portant sur la souche obligataire 2026 pour un montant nominal de 90,8 millions d’euros, soit un montant total de 84,3 millions d’euros (hors intérêts courus) avec un spread de 50 points de base sur le taux mid-swap. Le montant nominal en circulation résiduel sera de 209,2 millions d’euros après la date de règlement-livraison. Les obligations apportées dans le cadre de cette opération seront annulées.

La société d'investissement a également annoncé la semaine dernière la réussite du placement d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2030 avec un coupon de 4,5 %.

Le règlement-livraison de l'offre de rachat est conditionné au règlement effectif de cette émission obligataire.

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 8,9 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas, IHS et Tarkett- pour 50 % et participations non cotées pour 39 % –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacique pour 26 %, l’Amérique du sud pour 7 %, la France pour 9 % et le reste de l’Europe pour 17 % ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle ou d’influence de 7 à 10 entreprises leaders,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de près de 1 Md€ par an et contrôle de la dette,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 5,8 % et des liquidités de 1,7 Mds€ à fin septembre, avec une dette au coût moyen de 1,7 % et d’une maturité de 6,6 ans.

Enjeux

- Feuille de route 2021-2024 reprécisée en 2023 :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 2 M€ds€, soit

300 à 600 M€ unitaires , en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord

- montée en puissance du Wendel Growth vers 10 % du capital développement, avec des investissements répartis entre fonds spécialisés dans les entreprises disruptives et les participations directes dans des start-ups,

- priorité aux participations majoritaires dans les sociétés non cotées,

- dividende fixé autour de 2 %, en moyenne, de l’actif net réévalué ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-ups (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » activant 4 leviers : le comportement en tant qu’entreprise, les stratégies d’investissement et de gestion de portefeuille, l’éco-conception et le climat :

- rémunération des collaborateurs partiellement indexées sur des critères ESG,

- intégration des critères ESG dans les processus d'investissement -54 % des revenus apportés par des services ou produits à valeur ajoutée sociale et environnementale,

- éco-efficacité dans le processus opérationnel afin de réduire l'empreinte carbone,

- lancement d’emprunt et crédit syndiqué avec critères ESG.

Défis

- Evolution de l'actif net réévalué par action, de 167,9 €, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1er contributeur aux profits ;

- Lancement d’une activité de gestion pour compte de tiers ;

- Dividende 2022 de 3,20 euros en hausse de +6,7 % et programmes de rachats d’actions.