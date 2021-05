Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : succès d'une émission obligataire de 300 ME Cercle Finance • 26/05/2021 à 18:20









(CercleFinance.com) - Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd'hui, d'une émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1,000 %. L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (46 %), allemands et autrichiens (37 %) et britanniques (10 %). ' Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe dont le financement de l'option de remboursement anticipé de l'intégralité de la souche avril 2023 ' indique le groupe.

