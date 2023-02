Wendel : Stahl va racheter ICP Industrial Solutions Group

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl, a déclaré : " ISG offre une forte complémentarité stratégique avec Stahl, compte tenu de la proximité de son modèle économique, ses technologies et son positionnement géographique. L'acquisition permettra à Stahl de renforcer son profil de croissance, la diversification de ses marchés cibles et ses technologies. À l'issue de cette opération, nous réaliserons environ 75 % de notre chiffre d'affaires dans les revêtements de spécialité ".

Dans le même temps, Stahl a d'ores et déjà sécurisé avec un groupe de banques partenaires, un nouveau financement de 580 millions de dollars, rallongeant ainsi ses maturités à 2028. Il servira à financer cette acquisition, à refinancer ses lignes de crédit existantes et à financer de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée aux revêtements haute performance.

Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge d'Ebitda de plus de 20 %.

