Wendel: Stahl finalise l'acquisition d'ICP

(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé hier que Stahl a finalisé l'acquisition d'ICP Industrial Solutions Group.



ICP est un leader des revêtements de haute performance pour les applications d'emballage et d'étiquetage. La société offre un portefeuille complet de vernis de haute performance. ICP Industrial est principalement active en Amérique du Nord (près de 70 % des ventes), où elle est un leader reconnu et est également présente en Europe, sous la marque HiTech Coatings.



ICP Industrial déclarant un chiffre d'affaires d'environ 140 millions de dollars en 2022, ' l'acquisition portera le chiffre d'affaires annuel de Stahl au-delà du milliard d'euros, avec une marge d'EBITDA supérieure à 20 % ', précise Wendel.



Maarten Heijbroek, directeur général de Stahl a déclaré : ' L'acquisition renforcera notre profil de croissance, diversifiera nos marchés cibles et élargira notre base technologique. '





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -4.34%