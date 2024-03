Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: Stahl a signé un accord de licence avec Barriertec information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Stahl a signé un accord de licence exclusif avec Barriertec, un fournisseur de solutions barrières pour les emballages en papier et en carton.



L'accord de licence donne à Stahl les droits exclusifs de vente des revêtements barrières durables de Barriertec sur le marché de l'emballage sous la marque Stahl. Les produits porteront également le label Barriertec et Be Repulpable.



' La solution de Barriertec permet l'application de revêtements barrières durables sur le papier, offrant d'excellentes propriétés de barrière pour l'oxygène, l'eau, l'huile et la graisse sur les emballages et soutenant le recyclage et la réutilisation des fibres de papier dans de nouvelles solutions d'emballage ' indique le groupe.



Les revêtements barrières durables offrent des avantages significatifs aux fabricants d'emballages alimentaires, en particulier en soutenant la transition de l'industrie vers des emballages entièrement recyclables à base de papier.



' Nous pensons que ce partenariat avec Barriertec et François Dandenault nous aide à faire un grand pas en avant vers l'économie des fibres, la réduction des déchets et l'amélioration progressive qui permet aux substrats monocouches de remplacer les matériaux multicouches difficiles à recycler ' a déclaré Paul Grzebielucha, directeur mondial des revêtements d'emballage chez Stahl.





