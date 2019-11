Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel : salue la fusion de Allied Universal et SOS Security Cercle Finance • 21/11/2019 à 08:42









(CercleFinance.com) - Wendel salue l'annonce ce jour d'une fusion entre Allied Universal et SOS Security. ' La société SOS Security apporte à Allied Universal une approche unique et évolutive en matière de services de sécurité ' indique le groupe. SOS Security dispose de bureaux dans cinq pays et emploie 15 000 salariés qui fournissent des services de sécurité, de sûreté, de protection rapprochée, de renseignement et de conseil dans le monde entier. ' La fusion entre Allied Universal et SOS Security donne naissance à un prestataire de services qui se différencie dans le secteur mondial de la sécurité ' rajoute le groupe.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris -0.88%