Wendel: retrait de sa notation de crédit par Moody's

(CercleFinance.com) - Wendel a décidé de ne plus demander sa notation sollicitée par Moody's à partir de fin mai 2024, notamment dans le cadre de la gestion de ses coûts.



Wendel a décidé de maintenir une seule notation de crédit en sa qualité d'émetteur et une notation obligataire par S&P Global Ratings.



S&P a attribué à Wendel une note BBB à long terme et une note A-2 à court terme avec une perspective stable depuis 2019.





