Wendel: résultat net part du Groupe de 388,2 ME au S1

(CercleFinance.com) - L'actif net réévalué fully diluted s'élève à 175,2 E par action au 30 juin 2024 contre 162,3 E par action au 31 décembre 2023, ce qui correspond à une hausse de + 7,9 % depuis le début de l'année et + 10,4 % retraité du dividende payé en mai 2024.



Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2024 s'est élevé à̀ 3 904,3 ME, en hausse de + 13,4 %, dont + 8,1 % de croissance organique. La contribution du change a été de - 4,6 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 9,8 %.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 388,2 ME au 1er semestre 2024, contre 39,6 ME au 1er semestre 2023, reflétant le gain de cession de 418,6 ME part du Groupe relatif à la vente de Constantia Flexibles au 1er semestre 2024.



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré: ' Le premier semestre 2024 a été dynamique pour Wendel et les sociétés de son portefeuille. La croissance de l'Actif Net Réévalué fully diluted s'est montée à 7,9%, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas'.





