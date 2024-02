Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wendel: résultat net part du Groupe de 142,4 ME en 2023 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 18:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Wendel s'élève à 7 127,6 ME, en hausse de + 5,7 % en données publiées et en croissance organique de + 6,4 %. L'actif net réévalué au 31 décembre 2023 ressort à 7 118 ME, soit 160,2 E par action.



La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités part du Groupe est de 362,1 ME, en hausse de + 5,9 % et le résultat net des activités, part du groupe s'est élevé à 246,9 ME, en hausse de + 10,6 %.



Le résultat net part du Groupe s'établit ainsi à 142,4 ME contre 656,3 ME en 2022, qui comprenait alors le résultat de la cession de Cromology (589,9 ME de gains de cession).



Un dividende ordinaire de 4,00 E par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de + 25 % par rapport à 2022, sera proposé à l'Assemblée générale du 16 mai 2024,





