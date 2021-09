Wendel renoue avec un résultat net positif au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

La contribution totale des sociétés du groupe au résultat net des activités s'est élevée à 401,5 millions d'euros en hausse de 184%. Cette hausse est due à la forte reprise d'activité après l'impact des mesures de confinement liées à la pandémie de Covid 19 et les effets induits sur l'activité des entreprises.

(AOF) - Le résultat net total de Wendel s'élève à 301 millions d'euros au premier semestre 2021, contre une perte de 279,3 millions d'euros au premier semestre 2020. En part du groupe, le gain est de 131,1 millions d'euros, à comparer à une perte de 203,7 millions d'euros au premier semestre 2020. Le résultat non récurrent se traduit par un gain de 3,1 millions d'euros au 1er semestre 2021 contre une perte de 142,7 millions d'euros au premier semestre 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.