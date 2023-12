Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: renforcement de la politique de dividende information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Wendel annonce une nouvelle augmentation de ses objectifs de retour aux actionnaires, et prévoit notamment de proposer à sa prochaine assemblée générale un dividende en augmentation d'environ 20%.



La société d'investissement augmente son objectif de dividende à 2,5% de l'ANR dès 2024, avec pour objectif 3,5% à moyen terme grâce au développement de la gestion d'actifs, et veut toujours maintenir a minima un dividende constant d'une année sur l'autre.



Plus largement, Wendel souhaite redistribuer à ses actionnaires, sous la forme de dividendes récurrents et prévisibles, la majeure partie des flux générés par la gestion d'actifs et environ 20% de la performance attendue sur les capitaux permanents et le sponsor money.





