Wendel : réduction de la proposition de dividende

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que son directoire, en plein accord avec son conseil de surveillance, a décidé vendredi soir de proposer une réduction du dividende au niveau de celui versé en 2019, soit 2,80 euros par action, au lieu de 2,90 euros comme annoncé le 18 mars dernier. Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale qui se tiendra à huis clos le 2 juillet, sans la présence physique des actionnaires. Le dividende sera détaché le 7 juillet et payé le 9 juillet. Par ailleurs, pour soutenir des initiatives de solidarité et de mécénat, sera proposée une réduction volontaire de 25% sur trois mois de la rémunération fixe du directoire 2020 et de la rémunération du conseil de surveillance.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris 0.00%