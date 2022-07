Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: recul de 10% de l'ANR par action sur six mois information fournie par Cercle Finance • 29/07/2022 à 08:20









(CercleFinance.com) - Wendel affiche un Actif net réévalué (ANR) au 30 juin à 7,35 milliards d'euros, soit 165,6 euros par action. Retraité du dividende payé en juin, il recule de 10,4% depuis le début de l'année, du fait essentiellement de la baisse des marchés.



Il a engrangé un résultat net part du groupe de 479,8 millions d'euros sur le semestre, en hausse de 265% principalement en raison de la plus-value sur la cession de Cromology, tandis que le résultat net des activités a augmenté de 2,3% à 354,9 millions.



Le chiffre d'affaires du groupe d'investissement s'est établi à 4,22 milliards d'euros, en hausse totale de 16,3% dont 10,3% en organique, toutes les sociétés du portefeuille ayant délivré une croissance organique positive au premier semestre.





Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.85%