Wendel: pourrait profiter du dossier Safran/Preligens

(CercleFinance.com) - Alors que Safran a annoncé être entré en discussions exclusives en vue d'acquérir 100 % du capital de Preligens (l'un des leaders de l'IA dédiée aux industries de l'aérospatial et de la défense) pour une valeur d'entreprise estimée à 220 millions d'euros, Wendel rappelle avoir investi début 2023 près de 10,2 millions d'euros sous forme d'obligations convertibles et de warrants dans Preligens.



La réalisation de l'opération Safran/Preligens générerait ainsi pour Wendel un produit net d'environ 14,6 millions d'euros, soit un TRI brut de 28%, sous réserve de la conclusion d'un accord définitif.



Cette première sortie valide la stratégie Wendel Growth, qui consiste à soutenir des sociétés de capital-risque innovantes et à croissance rapide, en passe de devenir des cibles rentables et attrayantes pour des acteurs

stratégiques ou des investisseurs en capital.





Valeurs associées WENDEL 86,55 EUR Euronext Paris +1,11%