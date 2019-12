WENDEL : plus-value de 600 millions grâce à Allied Universal

(AOF) - Wendel a finalisé la cession de 79 % de sa participation dans la société de sécurité Allied Universal, qui se traduira par une plus-value d'environ 600 millions. La société d'investissement et d'autres actionnaires existants du groupe américain ont cédé une part majoritaire de leur participation à Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et à un nouveau groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group.

Le produit net de cession s'élèvera à 721 millions de dollars pour Wendel, qui conservera environ 6 % de participation résiduelle dans Allied Universal.

A la suite de la finalisation de la transaction, Wendel reconnaîtra dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value comptable sur la totalité des titres détenus. Cette plus-value devrait se monter à environ 600 millions d'euros, selon un montant non audité. Par ailleurs, la participation résiduelle dans Allied Universal ne sera plus mise en équivalence, mais comptabilisée comme "actif financier à la juste valeur".

Cette transaction valorise ainsi l'investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 920 millions de dollars, incluant les produits de cession réalisés et non réalisés, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis en dollars. La valorisation totale de la société est plus élevée de 670 millions de dollars par rapport à la dernière calculée dans l'actif net réévalué (ANR) de Wendel du 16 novembre 2018, publié avant l'annonce de la cession.

La participation résiduelle dans Allied Universal, d'après la méthode de calcul de l'actif net réévalué, sera valorisée au prix de la transaction pour une année. Sur la base de la transaction, Wendel a convenu de limiter ses droits de gouvernance et de liquidité proportionnellement à la taille de sa participation résiduelle. Par ailleurs, Wendel pourrait être amené à céder des actions supplémentaires dans le cas où le groupe d'investisseurs mené par Warburg Pincus lèverait des fonds additionnels.

En Bourse, le titre Wendel gagne seulement 0,50 % à 121,80 euros, les détails financiers de la transaction étant déjà connus.