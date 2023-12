Wendel, parmi les plus fortes hausses du SBF120 à la mi-séance du mardi 12 décembre 2023

(AOF) - Wendel (+2,21% à 81,10 euros)

Wendel a annoncé son intention de choyer ses actionnaires et les investisseurs apprécient, portant l'action parmi les principales hausses du SBF 120 après déjà deux séances consécutives dans le vert. La société compte à offrir à ses actionnaires "des dividendes en croissance et récurrents", a expliqué Laurent Mignon, Président du Directoire alors qu'elle tient aujourd'hui une réunion investisseurs. Wendel prévoit la redistribution de la majeure partie des flux générés par la gestion d'actifs et d'environ 20% de la performance attendue sur les capitaux permanents et le "sponsor money". La société d'investissement reste en recul de plus de 7% depuis le début de l'année.

Points-clés

- Société d’investissement née en 1704 et numéro un européen du private equity ;

- Portefeuille de 8,9 Mds€, réparti entre sociétés cotées -Bureau Veritas, IHS et Tarkett- pour 50 % et participations non cotées pour 39 % –Cromology, Stahl, Constantia Flexibles, CPI, ACAMS… ;

- Chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ réparti entre l’Amérique du nord pour 28 %, l’Asie-Pacique pour 26 %, l’Amérique du sud pour 7 %, la France pour 9 % et le reste de l’Europe pour 17 % ;

- Modèle d'affaires :

- prise de contrôle ou d’influence de 7 à 10 entreprises leaders,

- répartition des actifs entre détention en direct et via le holding Oranje Nassau,

- enveloppe d’investissement de près de 1 Md€ par an et contrôle de la dette,

- taux de retour moyen à 2 chiffres, hausse régulière de la distribution ;

- Directoire mené par Laurent Mignon et conseil de surveillance de 11 membres dirigé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 37,7 % des actions et 50,77 % des droits de vote ;

- Situation financière solide avec un ratio LTV de 8,5 % à fin juin et des liquidités de 2,6 Mds€ et une dette au coût moyen de 2,4 % et d’une maturité de 5,1 ans.

Enjeux

- Nouvelles orientations stratégiques 2024 reprécisées d’ici la fin de l’année :

- portefeuille de 7 à 10 sociétés avec investissements en fonds propres de 2 M€ds€, soit 300 à 600 M€ unitaire , en Europe de l’Ouest et Amérique du Nord

- montée en puissance du Wendel Growth vers 10 % du capital développement, avec des investissements répartis entre fonds spécialisés dans les entreprises disruptives et les participations directes dans des start-ups,

- priorité aux participations majoritaires dans les sociétés non cotées,

- dividende fixé autour de 2 %, en moyenne, de l’actif net réévalué ;

- Stratégie d’innovation visant à saisir les leviers de création de valeur dans le digital,

- nouvelle direction de « la stratégie informatique et de transformation digitale »

- déploiements SI RH et ERP Finance et renforcement de la cybersécurité,

- renforcement du Wendel Lab, à la fois en charge des investissements dans les fonds investis dans le digital et les entreprises disruptives ou directement dans des start-ups (167 M€ d’engagements au total) ;

- Stratégie RSE « Être exemplaire » en cours de révision avec 2 objectifs à court terme présentés d’ici la fin de l’année : réduction des émissions de CO2 des bureaux de Wendel et de celles des entreprises éligibles du portefeuille ;

- Retombées des premiers déploiements stratégiques : acquisition du conseil ne transformation digitale Scalian d’ici la fin de l’année (environ 550 M€ en fonds propres), 3 investissements directs par Wendel Growth, marge financière renforcée par le lancement de 750 M€ d’obligations convertibles en actions Bureau Veritas et structuration de la nouvelle division de gestion d’actifs pour compte de tiers.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action, de 163,2 € à fin juin, à comparer au cours de Bourse ;

- Forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits

- Vers une politique de distribution plus généreuse, à 2% de l'ANR contre 1,6% à 1,7%, avec un objectif minimal de stabilité du dividende.