Wendel : nouveau CEO pour Constantia Flexibles

(CercleFinance.com) - Wendel fait part de la nomination de Pim Vervaat en tant que CEO de Constantia Flexibles à partir de ce 1er juillet, succédant à Alexander Baumgartner qui a dirigé le producteur d'emballage flexible au cours des cinq dernières années. Pim Vervaat rejoint Constantia Flexibles après une carrière au sein de RPC Group qu'il avait rejoint en 2007 en tant que directeur financier et dont il a été CEO de 2013 à 2019, période durant laquelle cette entreprise a quadruplé son chiffre d'affaires.

Valeurs associées WENDEL Euronext Paris +0.18%