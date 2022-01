Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wendel: nomination et développement du Wendel Lab information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Wendel accélère le développement du Wendel Lab et en confie la responsabilité à Jérôme Michiels, Directeur général adjoint de Wendel.



Jérôme Michiels a été promu Directeur en 2010, puis nommé Directeur associé à compter de 2012, date à laquelle il a intégré le Comité d'investissement. Il a été nommé Directeur financier en 2015 puis Directeur général adjoint en 2019.



Wendel va ainsi renforcé son activité dédiée au financement des entreprises. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2021-2024, Wendel a annoncé que ses engagements auprès de plusieurs fonds d'investissement technologiques avaient vocation à représenter 5 à 10% de son actif net réévalué à terme.





