Wendel: nomination d'une directrice RH et services

(CercleFinance.com) - Wendel fait part de la nomination de Laure Delabeye en tant que directrice des ressources humaines et des services du groupe. À ce titre, elle sera en charge des équipes ressources humaines, moyens généraux ainsi que des services informatiques.



Laure Delabeye a cumulé plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions de directrice des ressources humaines au sein d'environnements français et internationaux, principalement dans les secteurs de la finance et de l'assurance.



Avant de rejoindre Wendel, elle a assuré la direction globale des ressources humaines de la banque d'investissement de Natixis de 2019 à 2021, puis a créé le cabinet Oyat Coachsulting 'dans le but d'accompagner des cadres dirigeants confrontés à de nouveaux enjeux'.





