Wendel : nomination d'un operating partner

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'arrivée de David Varet en tant qu'operating partner. Basé à Paris, il est rattaché au directoire et travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants des participations du groupe aux côtés de l'équipe d'investissement. Avant de rejoindre Wendel, David Varet a été pendant huit ans le directeur général de Homebox, numéro un français du self-stockage. Auparavant, il a travaillé au sein du Boston Consulting Group, qu'il a quitté après cinq années avec le rang de principal.

